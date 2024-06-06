Вице-губернатор Петербурга Кропачев: длительность отключения горячей воды зависит от состояния сетей

Жителей Северной столицы ждут летние отключения горячей воды. Как рассказал вице-губернатор города Сергей Кропачев, на длительность периода влияют несколько факторов, сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам Кропачева, ключевое значение имеет протяженность сетей от теплоисточника до дома. Кроме того, важно учитывать техническое состояние самих сетей и оборудования ТЭЦ, добавил сайт «Государственные новости».
Вице-губернатор напомнил, что сроки отключения воды не могут превышать 14 дней.