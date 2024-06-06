Вице-губернатор Петербурга Кропачев: длительность отключения горячей воды зависит от состояния сетей

Жителей Северной столицы ждут летние отключения горячей воды. Как рассказал вице-губернатор города Сергей Кропачев, на длительность периода влияют несколько факторов, сообщила газета «Петербургский дневник».

По словам Кропачева, ключевое значение имеет протяженность сетей от теплоисточника до дома. Кроме того, важно учитывать техническое состояние самих сетей и оборудования ТЭЦ, добавил сайт «Государственные новости».

Вице-губернатор напомнил, что сроки отключения воды не могут превышать 14 дней.

От Волги до Енисея. Где можно и нельзя ловить рыбу в 2024 году

Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме

Воробьев: сеть пунктов приема электрических отходов расширят в Подмосковье

Прощайте, навязанные стандарты. Время для развития российского спорта пришло?

Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте