Вице-губернатор Петербурга Кропачев: длительность отключения горячей воды зависит от состояния сетей

Жителей Северной столицы ждут летние отключения горячей воды. Как рассказал вице-губернатор города Сергей Кропачев, на длительность периода влияют несколько факторов, сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам Кропачева, ключевое значение имеет протяженность сетей от теплоисточника до дома. Кроме того, важно учитывать техническое состояние самих сетей и оборудования ТЭЦ, добавил сайт «Государственные новости».

Вице-губернатор напомнил, что сроки отключения воды не могут превышать 14 дней.