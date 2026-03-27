Вице-губернатор ХМАО Ислаев рассказал, что в Нягани построят театр юного зрителя на 360 мест

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев провел совещание по развитию культурной инфраструктуры региона. В работе находятся проекты новых театров, домов культуры и библиотек, а в действующих учреждениях идет активный ремонт и модернизация, привел слова чиновника Muksun.fm .

Азат Ислаев подчеркнул важность своевременной подготовки документов, согласования проектов с ведомствами и соблюдения сроков.

Он отметил, что в ближайшее время в Нягани появится театр юного зрителя на 360 мест, в поселке Березово возведут дом культуры на 300 мест, в селе Леуши Кондинского района построят дом культуры на 200 человек с библиотекой.

Также в городах региона запланирован ремонт культурных учреждений. В Сургуте обновляют колледж русской культуры имени А. С. Знаменского и ДК «Магистраль», в Нефтеюганске ремонтируют здание под библиотеку и Центр национальных культур, а в Мегионе в историко‑культурном центре почти завершили демонтаж на первом и втором этажах.

Также в планах — реконструкция ДК «Геолог» в Нягани, ремонт крыльца ДК «Октябрь» в Нижневартовске, а также обновление «Клуба молодежи» и центра культуры «Нефтяник» в Лангепасе.