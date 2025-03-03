Вирусолог Волчков исключил эпидемию денге в России

В России не будет эпидемии лихорадки денге. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков в беседе с «Москва 24» .

Ранее появилась информация о том, что десятки российских туристов заразились на Бали лихорадкой денге. Подобные случаи якобы фиксируются и в Таиланде, а во Вьетнаме предупреждают о росте заражений. Однако в Ассоциации туроператоров России отметили, что не получали обращений от туристов.

По словам Волчкова, симптомы лихорадки денге можно спутать с малярией и вирусом Зика. Это повышение температуры до 39–40 градусов и выше, общая слабость, боль в мышцах и костях, иногда тошнота и рвота. В отдельных случаях может развиться геморрагическая лихорадка, сопровождаемая кровоизлияниями или кровоподтеками.

Вирусолог подчеркнул, что распространение лихорадки происходит через укус комаров, обитающих в тропической зоне. Передача инфекции от человека невозможна из-за особенностей жизненного цикла вируса, поэтому проблема эпидемии денге для России не актуальна.