Вирусолог Викулов указал на отсутствие угрозы эпидемии гриппа типа А в России

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил NEWS.ru , что в России нет угрозы распространения эпидемии гриппа типа А.

Специалист подчеркнул, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, Минздрава и Федерального медико-биологического агентства.

«Опасность начала эпидемии гриппа А в определенной степени сейчас раздувается СМИ», — отметил ученый.

По его словам, наблюдается ожидаемый рост числа случаев заболевания, но превышение эпидемического порога остается незначительным. Ограничительные меры пока не применяются, но могут быть введены в случае ухудшения ситуации.