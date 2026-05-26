Вирусолог Викулов рассказал, что комары и некоторые виды клещей могут передавать возбудителя лихорадки Западного Нила

Переносчиками опасных заболеваний могут быть не только малярийные комары, но и другие виды этих насекомых, а также клещи. По словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, комары Culex и некоторые виды клещей, обитающие возле водоемов, могут передавать возбудителя лихорадки Западного Нила. Эта болезнь регистрируется в России, хотя и не так часто. Об этом написало ИА НСН .

«Основные переносчики лихорадки Западного Нила среди комаров — это комары Culex, намного реже — малярийные комары, плюс иксодовые и аргасовые клещи», — рассказал специалист.

Чаще всего заболевание встречается в южных регионах России: в Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области и Астраханской области. Пик заболеваемости приходится на период с июля по сентябрь.

Лихорадка Западного Нила активно распространяется в Греции, Египте, Индии, Таиланде, Вьетнаме, во многих странах Африки и в некоторых европейских государствах.

Для защиты от комаров и клещей рекомендуется правильно использовать репелленты и фумигаторы. Фумигаторы лучше включать перед сном, а не во время сна. Также помогают специальные тонкие сети, которые защищают помещения. Если произошел укус клеща, его необходимо правильно извлечь, чтобы не раздавить.