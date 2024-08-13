Вирусолог Чепурнов усомнился в введении очередной самоизоляции из-за вспышки COVID-19

Новый скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в России. Стоит ли готовиться к очередным ограничительным мерам, рассказал вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Ридусом».

Эксперт пояснил, что распространенные в РФ штаммы становятся все менее опасными для человека. Тенденция подтверждается практикой последних лет.

По словам медика, новая вспышка COVID-19 вряд ли станет причиной введения самоизоляции. Однако необходимость в масках и социальной дистанции может возникнуть в отдаленной перспективе, считает Чепурнов.

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