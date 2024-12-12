Вирусолог Бурцева: птичий грипп приобрел способность инфицировать не только людей, но и других млекопитающих

Вирус H5N1, он же птичий грипп, мутировал и приобрел способность инфицировать не только людей, но и других млекопитающих. Об этом изданию «Абзац» рассказала руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева.

Как пояснила медик, такой исход чреват развитием достаточно тяжелых форм заболевания. Она привела в пример случаи, когда фермеры заражаются птичьим гриппом от коров.

«Заразиться очень сложно, но, если вовремя не начать лечение, протекать вирус может в 30–40 процентах [случаев] в достаточно тяжелой форме и вызывать летальный исход», — добавила вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о высоком риске перехода гриппа птиц на людей. Такие случаи, как отметило ведомство, фиксируются практически еженедельно.