Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что стал работать в Институте Гамалеи только в 78 лет

Известный советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал KP.RU о том, как он пришел в науку. Сегодня Анатолию Давидовичу 91 год, и он продолжает заниматься научно-просветительской работой.

Ученый вспомнил, что его интерес к микробиологии зародился еще в школьные годы, когда он прочитал книгу «Охотники за микробами» американского микробиолога Поля де Крюи.

«Эта книга рассказала мне об ученых, которые занимались микробиологией в XIX — начале XX века. И я решил: это именно то, чем я должен заниматься», — отметил профессор.

После окончания школы с золотой медалью Анатолий Альтштейн поступил в медицинский институт, где с увлечением занимался микробиологией. Затем он работал на производстве полиомиелитной вакцины в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова Академии медицинских наук СССР. Именно там он стал вирусологом.

Профессор Анатолий Альтштейн проработал во многих научных учреждениях, включая Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского, Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова и Институт биологии гена РАН. В возрасте около 78 лет он перешел в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.