Виновата горничная. Вечеринка в Букингемском дворце окончилась пьяным дебошем

Мероприятие началось в самом дворце, резиденции британских монархов. Позднее группа примерно из 50 человек, в том числе и несколько королевских горничных, отправилась в ближайший бар.

«Компания вошла, и одна девушка просто впала в истерику. Она начала бить стаканы и оскорблять наших сотрудников, поэтому нам пришлось вызвать полицию», — рассказал изданию сотрудник заведения.

На место прибыли правоохранители. Девушку арестовали, она провела ночь в камере. На следующий день горничную отпустили со штрафом за нарушение общественного порядка

«Нам известно об инциденте за пределами рабочего места, в котором участвовали несколько членов обслуживающего персонала, которые ранее присутствовали на вечернем приеме во дворце. Это будет полностью расследовано, и в отношении отдельных сотрудников будут применены жесткие дисциплинарные меры», — заявил прессе представитель Букингемского дворца.

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