Виноторговец Липилин: европейские вина подорожают на 35% во втором полугодии | 360°

Общество 07 мая 2024, 17:04 Виноторговец Липилин: европейские вина подорожают на 35% во втором полугодии

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Вина из Италии, Франции и Испании могут подорожать во втором полугодии в российских магазинах на 35% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом рассказал директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, в июле–декабре бутылка европейского вина в среднем будет стоить 750 рублей, рост начнется уже в мае. Увеличение цен объясняется повышением акцизов и пошлин на вино из недружественных стран, сообщил сайт kp.ru.

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Липилин также отметил, что вина из Аргентины, Чили и ЮАР подорожают в этом году на 20%, до 550 рублей за бутылку.