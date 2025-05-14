Винодел Юцис спрогнозировал расширение производства белых вин в России

Из-за погодных условий виноделы могут столкнуться с неурожаем. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал представитель отрасли Андрюс Юцис.

По его словам, точно определить, каким станет год для сбора урожая винограда, можно будет только в начале июня, после подсчета замерзших почек.

«Не везде холод их побил, поэтому тут усреднять не стоит, это преждевременно», — пояснил специалист.

Комментируя перспективы развития виноделия в России, Юцис спрогнозировал наращивание объемов производства белых вин. Красные же, на его взгляд, уйдут в сторону более легких и свежих стилей.