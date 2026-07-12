Винодел Хдрян назвал экскурсии на винные производства критическими важным событием для малых хозяйств

Винодел Азат Хдрян в эфире телеканала «Крым 24» рассказал о том, как недавние изменения в законодательстве помогут местным производителям продвигать свою продукцию. По его словам, ключевым инструментом развития станет развитие личных контактов с потребителями непосредственно на территории хозяйств.

В Крыму и других регионах России активно развиваются винные маршруты: теперь закон разрешает размещать наружную рекламу виноделен вдоль дорог, что позволяет информировать туристов о производстве прямо по пути к нему. Эксперт пояснил, что для малых хозяйств это критически важно, так как личный контакт — экскурсия на производство, участие в сборе винограда или фестивале — создает эмоциональную связь с брендом гораздо эффективнее, чем традиционная реклама.

Когда покупатель лично видит процесс производства и знакомится с людьми, уровень доверия возрастает многократно. Этот формат превращает покупку вина из рядового похода в магазин в полноценный гастрономический опыт посещения терруара. Винодел выразил уверенность, что усиление таких инструментов позволит малым хозяйствам успешно конкурировать на рынке, несмотря на ограничения в традиционной рекламе.