Винный туризм в России: как закон изменит правила игры

Четвертый Российский винодельческий форум проходит в Москве в эти дни. На полях мероприятия депутат Госдумы Сергей Алтухов, ставший инициатором закона о винном туризме, объяснил 360.ru, для чего он нужен России и почему это больше, чем просто экскурсия на завод и дегустация.

«Сегодня уже наши российские вина по достоинству занимают первые места на крупных, в том числе международных выставках. Наши граждане рублем голосуют за наши отечественные вина», — сказал он.

Парламентарий добавил, что винные туры сегодня особенно популярны. Все больше путешественников выстраивают свои маршруты так, чтобы ознакомиться с терруарами и локальными сортами.

Алтухов также отметил, что законопроект о винном туризме уже приняли в первом чтении.

Организаторы столичного форума ­– Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Соорганизаторами выступили Россельхозбанк и НИЦ «Курчатовский институт». Программа мероприятия включает более 20 тематических сессий, мастер-классов и дискуссий.