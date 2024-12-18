Винный эксперт Руденко: классические игристые вина дороже из-за второго брожения, которое происходит сразу в бутылках

Ведущий российский винный эксперт, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко рассказал в интервью радио Sputnik , на что ориентироваться при выборе шампанского.

Игристые вина делятся на две категории: быстрого приготовления по резервуарной технологии и классические игристые, произведенные в бутылках. По словам эксперта, по резервуарной технологии вино готовится и насыщается углекислым газом в больших металлических цистернах.

У классического игристого вина второе брожение происходит сразу в бутылках. Эта технология требует большого количества ручного труда, соответственно, такие игристые дороже. На этикетках классических игристых по закону должно быть написано «классическая технология» или «игристые вина по шампанской технологии».

Эксперт добавил, что по вкусу и аромату резервуарные и бутылочные игристые вина отличаются принципиально. Если первые ориентированы на фруктовые, ягодные, свежие и молодые нотки, то вторые больше демонстрируют оттенки сдобы, сливочного масла, круассана, бриоши. Выбор стиля и вкуса всегда остается за потребителем.

Диетологи, в своей очередь, советуют игристое с минимальным содержанием сахара — брют.