Винный эксперт Обрезчиков: меры по борьбе с алкоголизмом должны быть сбалансированы

Винный эксперт Антон Обрезчиков заявил, что жесткие меры по борьбе с алкоголизмом должны быть сбалансированы. Об этом написало ИА НСН .

Он уверен, в случае ограничений на продажу спиртного может возникнуть ажиотажный спрос. Алкогольного туризма не будет: люди не поедут за выпивкой в другие регионы.

Ранее в Саратовской области запретили продавать алкоголь в магазинах с входом со стороны подъездов многоквартирных домов. Нельзя разливать и выносить пиво, сидр и медовуху в объектах, которые находятся в жилых домах или пристройках к ним.

Законодательное собрание Забайкальского края решило ограничить торговлю алкоголем еще на три часа в день.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе осталось только 390 из 610 магазинов, торгующих спиртным.