Винный эксперт Ястребова назвала Саперави универсальным российским красным вином

Универсальными российскими винами среди красных считают Саперави, а из числа белых — Рислинг. Об этом рассказала главный винный эксперт METRO Татьяна Ястребова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, важно учитывать отличия между самыми популярными сортами. Так, любителям десертных вин стоит обратить внимание на бутылки с пометкой «натуральное сладкое». Для красных — год урожая не так принципиален, тогда как для белых — это индикатор свежести.

Ястребова также посоветовала покупать вино с винтовыми пробками. Они не рассыпаются, не ломаются и пропускают нужное количество кислорода, добавила она.