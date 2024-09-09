Винный эксперт Ястребова назвала Саперави универсальным российским красным вином

Универсальными российскими винами среди красных считают Саперави, а из числа белых — Рислинг. Об этом рассказала главный винный эксперт METRO Татьяна Ястребова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, важно учитывать отличия между самыми популярными сортами. Так, любителям десертных вин стоит обратить внимание на бутылки с пометкой «натуральное сладкое». Для красных — год урожая не так принципиален, тогда как для белых — это индикатор свежести.
Ястребова также посоветовала покупать вино с винтовыми пробками. Они не рассыпаются, не ломаются и пропускают нужное количество кислорода, добавила она.
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