Вильфанд сообщил, что осадки в Санкт-Петербурге не приведут к паводкам

Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью с телеканалом «Звезда» сообщил, что в Санкт-Петербурге ожидаются осадки, но они не приведут к паводкам.

Специалист отметил: «Достаточно сильный западный ветер приведет к тому, что возможно так называемое нагонное явление, когда ветер с запада препятствует естественному стоку Невы в Балтийское море, поэтому там вероятность того, что будут закрывать дамбу, велика».

Ранее появилась информация, что завтра в Санкт-Петербурге возможно наводнение впервые за 160 лет. Предполагалось, что причиной может стать западный ветер до 25 м/c, который приведет к нагону воды в Финском заливе, а также прогнозируется подъем воды до 170–190 см.