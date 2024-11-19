Вильфанд рассказал, что первый месяц зимы будет аномально теплым в большинстве регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с изданием «Постньюс» рассказал, что первый месяц зимы будет аномально теплым в большинстве регионов нашей страны.
Например, в Сибири температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы на 20 градусов, а в Европейской части России отклонения от нормы составят около 4-5 градусов.
Синоптик добавил, что последняя неделя осени будет вполне привычной для Центральной части России. В воскресенье, 24 ноября, ожидается небольшое похолодание.
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