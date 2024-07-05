Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильном урагане 5 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в пятницу, 5 июля, в Москву придет сильный ураган. Только за час в городе выпадет 20 миллиметров осадков.

«Примерно до 13:00 температура будет повышаться до 32 градусов. Но с запада к Москве приближается холодный фронт. В центре столицы он будет уже после 17:00», — сказал он.

После 17:00 в столице прогнозируются грозы. Порывы ветра составят 17-22 метров в секунду, в отдельных районах — до 27 метров в секунду.