Вильфанд объяснил жару в Москве «пропекающими» лучами солнца

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил аномально жаркую погоду в Москве «пропекающими» лучами солнца.

Специалист отметил, что среднесуточная температура 28 мая составила 19,4 градуса, что соответствует первой половине июля.

«Сегодня, 29 мая, среднесуточная температура уже около 20 градусов, такой температурный фон характеризует самый жаркий период в июле. Погода в конце мая опережает свое развитие на два месяца», — пояснил синоптик.

Жаркую погоду, помимо ярких солнечных лучей при малооблачном небе, провоцирует антициклон, пришедший из Туркмении и Центральной Азии.