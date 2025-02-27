Виктория Исакова, Гоша Куценко, Анна Михалкова и Александр Цыпкин в романтичнейшем мероприятии «БеспринцЫпных чтений»

Виктория Исакова, Гоша Куценко, Анна Михалкова и Александр Цыпкин в романтичнейшем мероприятии «БеспринцЫпных чтений»
14 февраля в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялось самое романтичное мероприятие литературно-театрального проекта «БеспринцЫпных чтений», посвященное Дню всех влюбленных. В этот вечер гости наслаждались праздничной атмосферой и современной русской прозой о любви в исполнении наших резидентов проекта — Виктории Исаковой, Гоши Куценко, Анны Михалковой и самого автора — Александра Цыпкина. После мероприятия писатель традиционно встретился с зрителями и слушателями проекта и подписал книги. В этот вечер более 100 человек ушли с автографом Александра.
Уже совсем скоро литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» будет праздновать весну — 8 марта в Театральном центре «На Страстном». Александр Цыпкин выступит со специальной праздничной программой «Старый добрый Цыпкин». Это будет чтение лучших рассказов, проверенных временем (и зрителями по всей стране), юмор и атмосфера, в которой захочется задержаться.
Место: Концертный зал «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского шоссе
Официальный сайт проекта: https://besprintsypno.ru/ 18+
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