VIII Всероссийские соревнования «Восточный бриз-2025» прошли во Владивостоке

Во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийских соревнований «Восточный бриз-2025». Об этом сообщило ОТР .

В течение девяти дней 25 команд из различных силовых ведомств России демонстрировали свои разработки, выполняя задания — от ремонтных работ до исследований на воде.

Особенностью турнира в этом году стало полное обновление условий подводных миссий в бассейне. Оценивалось не только техническое мастерство участников, но и их умение планировать алгоритм выполнения задач. Лучшими стали команды МЧС из Москвы и Архангельска.