Видеозавещание предложили закрепить в законе. Какие к нему будут требования

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила закрепить видеозавещание на законодательном уровне. Его придется составлять в присутствии свидетелей и передавать по защищенным каналам связи, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко юрист Ольга Федорова.

Сейчас законом предусмотрена нотариальная форма завещания, в отдельных случаях можно составить альтернативный документ. Для оформления видеозавещания потребуется присутствие свидетелей.

«По аналогии с тем, как устанавливают личность наследодателя, дату и время совершения завещания необходимо предусмотреть для устного завещания. В любом случае должно присутствовать как минимум два свидетеля, которые должны подтверждать свою личность и личность наследодателя, и устанавливать момент, в который производится завещание», — объяснила специалист.

Видеозавещание необходимо передавать по защищенным каналам связи.

«Это не должно быть просто видео с телефона, где наследодатель говорит о том, что он распоряжается своим имуществом тем или иным способом. Сейчас действительно век мошенничества, век развития технологий, и чтобы избежать подобных мошеннических схем и подделок в завещании, дальнейшего оспаривания завещаний, необходимо создать защищенный канал связи, который предусмотрит возможность выхода в онлайн», — заключила юрист.

Москалькова отметила, что видеозавещания в первую очередь необходимы бойцам СВО, которые оказались в плену. Предложение вызвало бурю эмоций в соцсетях, общество разделилось на «за» и «против».