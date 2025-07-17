Видеоролики Курбангалеевой сочли источником чувства тревоги у россиян

Видеоролики экс-ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление обвинения во 2-м Западном окружном военном суде.

На заседании напомнили, что экс-телеведущая публиковала в Telegram-канале посты, умышленно распространяя фейки о якобы российских ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

«Тем самым Курбангалеева* <…> дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации», — обратила внимание прокурор.

В феврале Генеральная прокуратура России потребовала от Чехии экстрадировать Курбангалееву*.

* Признана иноагентом, а также внесена в реестр террористов и экстремистов.