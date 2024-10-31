Виброшумоизоляцию трамвайных путей установили в центре Челябинска

В Челябинске специалисты впервые применили технологию снижения уровня шума от трамвайных путей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
По данным организации, речь идет о виброшумоизоляции. Данное устройство установили при капитальном ремонте в центре города — возле домов № 16 и 18 на улице Ленина.
Рабочие уложили под рельсы специальные маты из гранулированного каучука, который способен пропускать воду. Благодаря термитной сварке стыков стальных балок, а также использованию термокомпенсаторов шум от общественного транспорта будет заметно снижен.
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