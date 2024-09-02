ВФокусе Mail.ru: около 20% опрошенных россиян негативно относятся к Дню знаний

Аналитики сервиса ВФокусе Mail.ru провели опрос и выяснили, как россияне относятся к 1 сентября. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Так, 47% респондентов заявили о положительном отношении к торжественной дате. А вот порядка 30% отметили, что испытывают к Дню знаний отрицательные эмоции.

По мнению 45% опрошенных, праздничный день не должен становиться выходным. Противоположную точку зрения выразили 36%.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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