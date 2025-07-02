Ветврач Соловьева предупредила, что курение вейпов при питомцах может вызвать у них интоксикацию

Главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьева рассказала о рисках, связанных с использованием вейпов в присутствии животных. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что электронные сигареты могут привести к интоксикации и воспалению дыхательных путей у питомцев.

Соловьева подчеркнула, что курильщикам важно обеспечивать проветривание помещений.

«Электронные сигареты ровно так же вредны, как и обычные сигареты, для всех живых существ, находящихся рядом с человеком, который курит. Как минимум, животные должны находиться в другой комнате, а после того, как курят эти сигареты, помещение должно быть проветрено», — сказала доктор.

Ранее в парке «Тайган» произошел инцидент, когда посетительница дала покурить вейп орангутану по имени Дана. После этого состояние обезьяны ухудшилось. В Госдуме заявили, что против девушки может быть возбуждено уголовное дело, если здоровье животного продолжит ухудшаться или орангутан погибнет.