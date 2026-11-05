Ветврач Шеляков рассказал, как распознать депрессию у питомца

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал «Абзацу» , как распознать сезонную хандру у домашних животных. По словам специалиста, внезапная апатия, отказ от еды и стремление к одиночеству могут быть признаками депрессии у собак и кошек. Осенью, когда холодает и световой день сокращается, питомцы остро реагируют на сокращение прогулок и смену погоды. Эксперт советует владельцам внимательно следить за настроением любимцев.

Лечить сезонную грусть таблетками не нужно — поможет человеческое тепло. Шеляков подчеркивает, что животные остро чувствуют эмоциональное состояние хозяина: если человек грустит по ушедшему лету, питомец тоже начинает хандрить. Чтобы поднять настроение четвероногому другу, владельцу нужно сохранять бодрость духа и уделять больше времени совместным играм, пишет KP.RU.

Однако за сменой настроения важно не пропустить болезнь. Если животное беспричинно мяукает или лает, игнорирует лоток или портит вещи — это повод срочно показать его врачу. Ранее эксперты также предупреждали, что аллергию у питомцев могут спровоцировать не только паразиты, но и бытовая химия, табачный дым или ароматические диффузоры.