Ветврач Шеляков рассказал, что секс-игрушки для собак угрожают здоровью питомцев

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с Life прокомментировал набирающую в Сети популярность секс-игрушек для собак. По словам эксперта, они не только не приносят пользу домашним питомцам, но и могут навредить их здоровью.

Как пояснил медик, секс-игрушки, вопреки распространенному мнению, не помогают снимать агрессию или нетерпимость. Подобные опыты ранее проводились в ветклиниках и не дали положительных результатов.

Секс-игрушки собирают инфекцию, особенно если их недостаточно тщательно обрабатывать после использования.

Но это не означает, что собак нужно лишать и обычных игрушек. Съедобные и несъедобные игрушки позволяют четвероногим поддерживать зубы в хорошем состоянии и помогают бороться со скукой.