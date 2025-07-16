Ветврач Шеляков предупредил, что тесный намордник может привести к перегреву и удушью собаки в жару

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал о рисках использования тесного намордника для собак в жару. В интервью радиостанции «Говорит Москва» специалист подчеркнул, что животному важно давать возможность открывать пасть, чтобы регулировать температуру тела. В противном случае есть риск, что питомец может пострадать от перегрева и удушья.

«Многие, опасаясь, что собака может что-то скушать, гуляют в намордниках. Надо сказать, что в жару тесный намордник может привести к перегреву и удушью», — привел слова доктора сайт RT.

Эксперт объяснил, что собаки охлаждают организм через вентиляцию легких, как кондиционер. Тесный намордник мешает этому процессу, что может привести к перегреву.

Кроме того, при перегреве у собаки может начаться тошнота. Если на ней надет тесный намордник, есть риск, что животное захлебнется. Поэтому летом важно минимизировать использование амуниции для питомца, подчеркнул Шеляков.