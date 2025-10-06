Ветврач Шеляков отметил, что увлажнитель и подкормки помогут защитить здоровье питомцев в отопительный сезон

С началом отопительного сезона у домашних питомцев начинается активная линька. Врач-ветеринар Михаил Шеляков в интервью Life.ru поделился советами, как владельцам помочь своим животным сохранить здоровье и хорошее настроение.

По словам специалиста, регулярный уход за шерстью, такой как вычесывание кошек и мытье собак, особенно важен для длинношерстных пород. Это помогает предотвратить образование колтунов и поддерживает шерсть в хорошем состоянии.

Батареи снижают влажность воздуха в помещениях, что может привести к сухости кожи и слизистых оболочек у животных. Ветеринар посоветовал использовать увлажнители воздуха и вводить витаминно-минеральные подкормки с жирорастворимыми витаминами A, D и E.

«В отопительный период возрастает концентрация взвешенных частиц и пыли в воздухе, которые в сухой атмосфере остаются в воздухе дольше, вызывая дополнительные раздражения. Увлажнитель становится незаменимым средством для создания комфортного микроклимата как для людей, так и для домашних питомцев», — уточнил Шеляков.

Не стоит забывать и о психологическом аспекте: сокращение светового дня может влиять на настроение и поведение животных. Важно окружить питомцев теплом, заботой и вниманием, обеспечить сбалансированное питание и комфортные условия, заключил доктор.