Ветврач Шеляков отметил, что прогулка в дождь и ветер может привести к переохлаждению собаки

Собаки нуждаются в общении и регулярных прогулках независимо от погоды. Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life подчеркнул, что приучение питомцев к домашнему туалету может противоречить их естественным инстинктам.

По словам специалиста, дождливая погода создает дискомфорт для собак: мокрая шерсть теряет свои теплоизоляционные свойства, что может привести к переохлаждению и заболеваниям. Летом риск заражения выше из-за инфекций в окружающей среде.

«Можно использовать дождевички, пледики и так далее, чтобы можно было собачку обтереть... Это хлопотно, может быть, одевать собачку, но это для ее здоровья», — отметил врач.

Ветеринар также напомнил о важности уборки за собаками даже в плохую погоду, поскольку в лужах быстро распространяются инфекции.