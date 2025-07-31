Ветврач Шеляков назвал заторможенность и повышенное слюноотделение признаками перегрева у питомцев

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» перечислил признаки перегрева у домашних животных и дал рекомендации, как помочь им в жару.

Как отметил специалист, для кошек важно оставлять открытыми все двери в доме, чтобы они могли найти самое прохладное место. Также необходимо обеспечить доступ к воде в каждом помещении.

«Двери во все комнаты должны быть открыты, чтобы сама кошка могла перемещаться, выбрать место, где попрохладнее. Естественно, вода во всех помещениях, во всех комнатах должна быть», — подчеркнул эксперт.

Собак следует выгуливать недалеко от дома, корректируя время прогулок на раннее утро или поздний вечер. С собой нужно брать достаточно воды. При признаках перегрева (заторможенность, повышенное слюноотделение, остекленевшие глаза) необходимо смочить водой подмышечные впадины, лоб, загривок и по возможности отнести собаку в тень.

Шеляков также предупредил, что надолго оставлять собаку в наморднике очень опасно, так как это может привести к тепловому удару.