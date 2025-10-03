Ветврач Шеляков назвал натуральное питание альтернативой подорожавшему корму для питомцев

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом» поделился, чем можно заменить корма для домашних животных на фоне роста цен в России.

По словам эксперта, альтернативой специализированным кормам может стать «натуралка» — еда, пригодная и для людей.

«Это то, что мы можем купить в обычном продуктовом магазине — мясо, творог, яйца, отруби, каши. Мы можем все это готовить в различных сочетаниях, делать собственные рационы», — отметил доктор.

Однако врач предупредил, что такой подход потребует больше усилий. Для кошки, собаки, а также больного или старого питомца требуются разные рационы. Поэтом прежде чем принять решение о переходе на натуральное питание, нужно здраво оценить свои силы и наличие свободного времени.

Шеляков назвал крайне нежелательным частое переключение между разными рационами, особенно между сухим кормом и «натуралкой».