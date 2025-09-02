Ветврач Щедрина призвала избегать укусов ежей из-за риска заразиться бешенством

Ветеринарный врач и заводчик породы мейн-кун Юлия Щедрина в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила о возможной опасности, которую представляют ежи.

Доктор подчеркнула, что эти животные могут быть носителями бешенства, поэтому важно избегать укусов в кисти рук и лицо.

«Ежик — хищник, причем достаточно жестокий. И в поисках кормовой базы он приходит, грубо говоря, к помойкам», — отметила ветеринар.

Щедрина предупредила, что дети могут не осознавать угрозы и пытаться взаимодействовать с ежами, как это показывают в мультфильмах, что крайне опасно.