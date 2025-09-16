Ветврач Резаков рассказал, что сухой воздух в квартире усиливает линьку у кошек

С наступлением холодов хозяева кошек часто замечают, что их питомцы начинают активно линять. Ветеринарный врач Евгений Резаков рассказал URA.RU , что это естественный процесс подготовки к зиме.

По словам специалиста, нормальная продолжительность линьки составляет от двух недель до месяца, у длинношерстных пород — до шести недель. Если линька длится более двух месяцев, это уже повод насторожиться, подчеркнул Резаков.

Эксперт отмечает, что на интенсивность линьки влияют различные факторы, включая сухость воздуха в помещении и стресс. Для поддержания здоровья кошки в период линьки важно правильное питание.

«Рацион должен быть богат белками, Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами, витаминами группы B, A, E и цинком», — рекомендовал ветеринар.

Уход за шерстью во время линьки включает регулярное вычесывание. Оно помогает предотвратить образование комков шерсти в желудке и кишечнике кошки, заключил доктор.