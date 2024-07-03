Ветврач Онуфриенко посоветовала вести питомца к зоопсихологу при изменении настроения

Хозяевам животных нужно внимательно следить за поведением питомца и создавать для него комфортную среду. Об этом НСН рассказала доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

Она отметила, что особое внимание нужно уделить негативным эмоциям. Они могут возникать по разным поводам.

«Важно наблюдать за питомцем, замечать его привычки и особенности характера. Причиной негативных эмоций могут быть резкие громкие звуки, новое место, контакт с незнакомыми людьми», — отметила врач.

Она добавила, что в случае, если причину негативных эмоций понять не удается, нужно показать животное зоопсихологам. Специалист поможет скорректировать поведение собаки.