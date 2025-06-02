Ветврач Онуфриенко посоветовала комбинировать сухой и влажный корм для борьбы с ожирением у питомцев

Лишний вес у домашних питомцев может привести к серьезным последствиям для их здоровья. Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко в беседе с РИАМО подчеркнула необходимость своевременного выявления проблемы и коррекции рациона.

По словам эксперта, в группе риска находятся кастрированные питомцы и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

«Заметить проблему можно, если у животного плохо прощупываются ребра или отсутствует интерес к активности», — привел слова ветеринара сайт «Сибдепо».

Для поддержания оптимального веса рекомендуется разделить дневную норму пищи на несколько приемов и ограничить употребление лакомств. Важно обеспечить постоянный доступ к чистой воде и комбинировать сухие и влажные корма для максимальной пользы, подчеркнула Онуфриенко.