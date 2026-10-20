Ветврач Онуфриенко назвала опасные для кошек продукты со стола

Привычная для людей еда может представлять серьезную угрозу для кошек. О токсичных для питомцев продуктах «Вечерней Москве» рассказала доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

По словам эксперта, лук и чеснок разрушают эритроциты и способны вызвать гемолитическую анемию. Шоколад и кофе провоцируют рвоту, повышение давления и сбои сердечного ритма. Молоко также вредно: из-за непереносимости лактозы у большинства взрослых кошек оно приводит к расстройствам ЖКТ и нарушению кальциево-фосфорного баланса.

Кроме того, еда со стола грозит ожирением — одно куриное яйцо составляет 68% суточной нормы калорий небольшой кошки. Онуфриенко рекомендовала покупать специализированные лакомства, а при поедании питомцем опасной пищи сразу обращаться в клинику.