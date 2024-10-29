Ветврач Медников: подергивание глазных яблок у животного может указывать на инсульт

Ветеринарный врач, невролог Кунцевской государственной ветклиники Александр Медников в разговоре с «Москвой 24» рассказал о признаках, которые могут указывать на инсульт у животного.

Как пояснил специалист, к наиболее распространенным относятся: непроизвольные движения, подергивание глазных яблок, разный размер и форма зрачков. С животным, в отличие от человека, нельзя провести традиционные тесты, чтобы выявить болезнь. Чаще всего инсульт случается именно у пожилых питомцев, и в этом случае надо действовать оперативно.

Отказ конечностей и непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации также могут указывать на болезнь. Медников призвал хозяев питомцев, которые заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно везти животное в ветклинику.