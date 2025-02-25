Ветврач Кузина опровергла популярные заблуждения о стерилизации питомцев

Всемирный день стерилизации домашних животных ежегодно отмечается в последний вторник февраля. В 2025 году этот день выпадает на 25 февраля. Хотя процедура имеет очевидные преимущества, многие владельцы животных остаются неуверенными в ее необходимости. Ветеринарный врач Надежда Кузина в беседе с «Москвой 24» опровергла несколько популярных заблуждений относительно стерилизации питомцев.

Миф 1: перед стерилизацией животное должно хотя бы однажды произвести потомство «для здоровья». Этот миф основан на ошибочном представлении о пользе спаривания. Беременность и роды представляют собой серьезное испытание для организма самки, и могут привести к обострению хронических заболеваний или проявлению скрытых патологий.

Миф 2: не нужно стерилизовать кошку и кота, если они живут вместе и являются родственниками. Это заблуждение исходит из человеческой логики, тогда как животные не осознают родственных связей. Они воспринимают друг друга исключительно как потенциальных партнеров для спаривания или соперников, поэтому стерилизация важна даже в случае совместного проживания родственников.

Миф 3: стерилизация не обязательна, если владелец внимательно следит за своим питомцем. Даже самый внимательный контроль со стороны хозяина не гарантирует полной защиты от нежелательных половых контактов. Кузина подчеркивает риск заражения инфекционными заболеваниями, включая венерические инфекции и венерическую саркому.