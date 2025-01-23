Ветврач Гламаздин: теплая зима способствует появлению клещей в городских парках

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин в разговоре с RT призвал владельцев животных принимать меры по защите питомцев от клещей даже зимой.

Изменения климата оказывают влияние на жизненные циклы различных организмов, включая насекомых и клещей. В частности, теплая зима способствует тому, что клещи выходят из состояния анабиоза раньше обычного и начинают активно искать пищу при температуре выше нуля градусов.

Зоологи и ветеринары отмечают увеличение количества клещей в городских парках и скверах после мягких зим, хотя такое явление считается необычным. Владельцам домашних животных рекомендуется продолжать профилактические мероприятия даже зимой, чтобы защитить своих питомцев от возможных заболеваний, передаваемых через укусы клещей. Регулярная обработка и своевременная профилактика имеют важное значение для поддержания здоровья как людей, так и их четвероногих друзей, добавил ветеринар.