Ветврач Болычева заявила, что трение морды лапой и отказ от твердой пищи могут указывать на проблемы с зубами у питомца

Ветеринарный врач-терапевт и стоматолог Ольга Болычева из клиники Vetera в интервью «ТСН24» рассказала, что многие владельцы недооценивают важность здоровья полости рта у своих животных. По ее словам, в запущенных случаях инфекция из ротовой полости может привести к серьезным проблемам для всего организма питомца.

Болычева отметила, что животные могут не показывать боль, пока она не станет невыносимой. Среди явных сигналов проблем с зубами у питомца она выделила неприятный запах изо рта, покраснение или кровоточивость десен, трение морды лапой или о предметы, отказ от твердой пищи, а также обильное слюнотечение и изменение поведения. При обнаружении любого из этих симптомов необходимо обратиться к ветеринару.

По утверждению специалиста, золотой стандарт профилактики — ежедневная чистка зубов специальной пастой для животных. Если питомец отказывается, можно использовать жевательные лакомства, специальные игрушки и лечебные корма, однако они лишь замедляют образование налета. Раз в год обязателен профессиональный осмотр у ветеринарного стоматолога.

Особое внимание Ольга Болычева рекомендует уделить здоровью полости рта щенков и котят, так как в этот период формируется прикус.