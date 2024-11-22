Ветреная погода придет в Самарскую область в ближайшие дни

В предстоящие выходные в Самарскую область придет ветреная погода, ожидаются осадки в виде дождя. Об этом сайту volga.news рассказали в Приволжском УГМС.
Порывы ветра составят 8-13 метров в секунду, в отдельных местах — 17-20 метров в секунду. В субботу, 23 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. В воскресенье, 24 ноября, в регионе сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается.
В начале следующей недели синоптики также не обещают осадков, порывы ветра составят 5-10 метров в секунду.
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