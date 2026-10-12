Ветеринары рассказали, как защитить лапы собак от соли и реагентов зимой

Зимой на тротуарах остаются дорожная соль и противогололедные реагенты, которые могут раздражать кожу и вызывать трещины на подушечках лап. Об этом сообщило издание URA.RU .

Для борьбы с гололедом используют хлорид натрия и составы на основе хлоридов кальция и магния, которые вызывают у собак раздражение и сухость кожи. После прогулки питомец может вылизать лапы и проглотить остатки реагентов, что опасно отравлением. Еще одна проблема — снег, налипающий между пальцами и превращающийся в ледяные комки, которые давят на кожу.

Перед прогулкой стоит выбирать маршруты без реагентов или наносить защитный воск. Приучать к обуви нужно постепенно: сначала дать обнюхать ботинки, затем ненадолго надеть их дома. Обувь должна подходить по размеру и не сдавливать пальцы.

После возвращения лапы промывают теплой водой, тщательно очищая подушечки и промежутки между пальцами. Комки льда нельзя отрывать силой — их размачивают теплой водой. Затем лапы высушивают и осматривают на трещины. При сухости наносят бальзам для собак. К ветеринару следует обратиться при покраснении, отеке, хромоте или признаках обморожения. В случае обморожения нельзя растирать поврежденные участки снегом или прикладывать горячие грелки.