Ветеринары рассказали, что кошка может отказаться от еды из-за грязной миски или неподходящей температуры корма

Если кошка перестала есть привычный корм, не спешите сразу идти к ветеринару. Сначала попробуйте разобраться в причинах самостоятельно. Ветеринары клиники «VEDA» из Челябинска рассказали URA.RU в о нескольких возможных причинах, почему кошки могут терять аппетит.

Одной из причин может быть испорченный корм. У кошек очень тонкое обоняние, они могут почувствовать прогорклый жир или плесень. Проверьте срок годности и условия хранения корма.

Также кошка может отказаться от еды из-за грязной миски или неподходящей температуры корма. Мойте миски после каждого кормления и следите за тем, чтобы пища была комнатной температуры или слегка подогретой.

Стресс также может снизить аппетит кошки. Переезд, появление нового питомца или члена семьи, ремонт, громкие звуки — все это может повлиять на аппетит. Постарайтесь создать спокойную атмосферу для вашей кошки.

В жаркую погоду аппетит у кошек часто снижается — это инстинкт, помогающий экономить энергию на переваривание пищи. Снижение аппетита также может быть связано с периодом половой охоты, беременностью, приемом лекарств или проблемами со здоровьем.

Если кошка отказывается от еды более суток, покажите ее ветеринару. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит анализы или УЗИ, чтобы выявить причину. После устранения проблемы аппетит обычно возвращается.