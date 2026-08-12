Ветеринары отметили, что огурец не должен превышать 10% от суточного рациона кошки

В летний сезон некоторые хозяева замечают, что их кошки с удовольствием грызут огурцы. Но безопасно ли это для животных и сколько огурца можно дать питомцу? Ответы на эти вопросы подготовил сайт URA.RU .

Пищевые предпочтения у кошек различаются. Одних привлекает запах свежего овоща, других — сочная мякоть и хруст при разгрызании. В жару дополнительный интерес может вызывать большое количество воды в огурце.

Если вы не уверены, будет ли ваш питомец есть огурец, предлагайте этот овощ осторожно. Не стоит пугать животное внезапно появившимся предметом. Лучше, если в поле зрения кота огурец появится постепенно.

Огурец не должен составлять основу рациона кошки. Основу питания животного должен составлять полноценный корм, соответствующий возрасту и состоянию здоровья питомца. По рекомендациям ветеринаров, угощения не должны превышать примерно 10% суточного рациона.

Первый раз можно предложить кошке один маленький кусочек огурца и понаблюдать за ее состоянием в течение суток. Если не появились рвота, диарея, вздутие или вялость, иногда можно давать несколько небольших кусочков. Точную ежедневную норму для каждой кошки лучше уточнить у ветеринара.

Кошке дают только свежий огурец без соли, уксуса, специй, чеснока, лука и соусов. Овощ нужно тщательно вымыть и нарезать небольшими кусочками, чтобы снизить риск подавиться. Садовый огурец относится к нетоксичным для кошек продуктам, но любая растительная пища может вызвать расстройство пищеварения.

Соленые, маринованные и консервированные огурцы питомцу предлагать нельзя: в них много соли, уксуса и других добавок. Также не стоит давать овощ в составе салатов с майонезом, луком или специями.

Если после огурца у кошки появились повторная рвота, жидкий стул, сильная вялость, отказ от еды или признаки боли, продукт нужно исключить и связаться с ветеринарным врачом.