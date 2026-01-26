Ветеринары из СПбГУВМ рассказали, что рак костей чаще всего встречается у шарпеев, немецких овчарок и ротвейлеров

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) установили, что остеосаркома (рак костей) чаще выявляется у крупных пород собак, таких как немецкие овчарки, ротвейлеры, бульмастифы и шарпеи. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Также было подтверждено, что у собак есть определенные породные тенденции для целого ряда заболеваний. Например, коллапс трахеи типичен для мелких пород собак, включая йоркширских терьеров, мопсов и французских бульдогов. Это связано с анатомическими особенностями строения их дыхательной системы. Анализ более 145 случаев амбулаторных обращений с сентября 2024 по март 2025 года подтвердил породные предрасположенности к различным заболеваниям.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Роман Катаргин объяснил, что породная предрасположенность описывает склонность к болезням, основанную на генетических, морфологических и физиологических особенностях. Онкологические заболевания также имеют породную специфику. Мастоцитома преимущественно фиксируется у собак бульдогоподобной группы, а остеосаркома — у крупных пород.

Учет породной предрасположенности важен для ранней диагностики патологий, персонализации профилактических стратегий и разработки эффективных подходов к лечению. Владельцам породистых собак рекомендуется проводить ежегодную диспансеризацию с учетом типичных для их питомцев заболеваний, почеркнули врачи.