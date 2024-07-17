Ветеринары из Нижнего Новгорода провели операцию псу, который проглотил мягкие игрушки

В Нижнем Новгороде работники ветеринарной клиники провели операцию псу, который проглотил несколько мягких игрушек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой Telegram-канал Государственного ветеринарного управления города.

Животному породы самоед удалили из желудка несколько детских игрушек. В клинике рассказали, что три дня собака чувствовала себя плохо и не находила себе места.

«На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами», — говорится в сообщении.

Сейчас питомцу ставят капельницы, он уже может есть самостоятельно.