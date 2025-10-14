Ветеринарный врач Шеляев заметил, что стоматологические проблемы у животных более распространены, чем у людей

Ветеринарный врач Михаил Шеляев поделился методами лечения зубов у собак в беседе с изданием Regions.ru .

«Стоматологические проблемы у животных еще более распространены, чем у людей. Особенно в зоне риска находятся миниатюрные породы собак, но и у крупных проблемы с зубами — не редкость», — сказал он.

По словам специалиста, животным проводят чистку зубов, ставят коронки и делают коррекционную пластику. Все процедуры осуществляются под наркозом. Если у собаки неправильный рост зубов, ей могут установить брекеты, написал RT.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что в осенне-зимний период у собак часто наблюдается дефицит витамина D.